العلماء يعثرون على ألياف بلاستيكية في عينات ثلج من جبل إيفرست

عثر العلماء على ألياف من البلاستيك الدقيق (الميكروبلاستيك) بالقر من قمة جبل إيفرست، ووصفوها بأنها الأعلى من نوعها التى يتم العثور عليها على سطح الأرض.



وتم العثور على البوليستر الملوث والأكريليك والنايلون وألياف البولي بروبلين في 19 عينة من الجليد والمياه في الأماكن المرتفعة تم جمعها من منطقة إيفرست، ومن بينها ما تسمى بمنطقة الموت، في عام 2019.



ووجد العلماء فى دراسة، قادتها جامعة بليموث في إنجلترا، 12 من ألياف الميكروبلاستيك لكل لتر من الثلوج المسجلة بمنطقة تسمى الشرفة بجبل إيفرست ( على ارتفاع 8440 مترا). وقد عُثر على أعلى الكميات (79 من ألياف الميكروبلاستيك لكل لتر من الثلوج) في منطقة تسمى بمعسكر القاعدة، حيث تتمركز بعثات تسلق القمة لفترات تصل إلى 40 يوما.



وقاد البحث، الذي نُشر في مجلة "وان إيرث"، باحثون من وحدة أبحاث النفايات البحرية الدولية في جامعة بليموث، بالتعاون مع باحثين من بريطانيا والولايات المتحدة ونيبال.



وقد اقترح الباحثون أن الميكروبلاستيك يمكن أن يكون محمولا جوا، أو مجرد أجزاء من المواد المستخدمة في صنع الملابس في الهواء الطلق والتي تستخدم عادة من قبل المتسلقين، فضلا عن الخيام وحبال التسلق المستخدمة في محاولات تسلق الجبل.



وفي بيان صحفي، قال الدكتور إيموجين نابر، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن أثر الميكروبلاستيك في إيفرست كان تذكيراً بضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية البيئة.