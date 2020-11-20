بولندا والمجر تتمسكان بحق النقض بشأن حزمة التمويل الأوروبية

لم يحرز زعماء الاتحاد الأوروبي أي تقدم في تضييق الخلافات بشأن حزمة تحفيز عملاقة خلال المناقشات الأولية اليوم الخميس، مما ألقى بظلال الشك على الصرف في الوقت المناسب للأموال التي تشتد الحاجة إليها لاقتصادات التكتل المضطربة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وخلال نقاش قصير عبر رابط فيديو، جدد رئيسا وزراء المجر وبولندا فيكتور أوربان وماتيوش مورافيتسكي على الترتيب اعتراضهما على ربط صرف المساعدات بالتمسك بالمعايير الديمقراطية، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان على المناقشة.

ووعد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي رأس الاجتماع، بالعمل نحو حل وسط ، دون الخوض في تفاصيل.

يشار إلى أن استخدام وارسو وبودابست حق النقض الفعال يعني أن حافزا بقيمة 2 تريليون دولار اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو لن يتم الإفراج عنه في بداية العام كما هو مخطط له.

كانت المجر وبولندا قد سحبتا يوم الاثنين الماضي تأييدهما لقرار رئيسي بشأن كيفية تمويل خطة إنفاق الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 بسبب خلاف حول ما تعتبرهما الدولتان تدخلا من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودوله الـ 25 الأخرى في ملف سيادة القانون لديهما.