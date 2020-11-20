أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن جزء من رصيد مصر الحضاري، وخط الدفاع الأول عن الهوية والشخصية المصرية، معتبراً أن الدراما التلفزيونية تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الانسان ونشر الوعي بها بين المواطنين.



وأضاف فايق فى تصريحات له اليوم، أن الدراما التلفزيونية من أهم هذه الأشكال التي لها القدرة على التناول غير المباشر للقضايا التي تهم الجمهور ويمكنها إذا أستغلت إمكانياتها وقدراتها على التأثير أن تدعم قيم حقوق الانسان وتعمل على نشر ثقافة و مبادئ حقوق الانسان.



وأشار إلى أن هذا الحديث بمناسبة الاحتفال السنوي الذي يقيمه المجلس لتكريم الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز المجلس السنوية للأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان2020.



وقال جمال فهمى رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، إنه تم تشكيل لجنة تحكيم للأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان برئاسة المخرجة أنعام محمد على وضمت نخبة من المتخصصين والخبراء لاختيار أفضل الأعمال، من حيث احترامها لقيم و مبادئ حقوق الإنسان.



وأضاف أن اللجنة تابعت المسلسلات التي تم عرضها خلال الشهر و تم اختيار ثلاثة أعمال درامية بالإضافة الى مسلسل كارتوني لتكريمها في الاحتفالية.



وأوضح المجلس أن الاحتفالية سيشارك فيها الفنانين أبطال الأعمال الفائزة والمخرجين، والكتاب وصناع الأعمال الدرامية، وكذلك الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما، ورؤساء المجالس الوطنية للإعلام والنقابات المهنية ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان.