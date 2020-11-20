رصدت كاميرا قناة «الغد» في معسكر «أم راكوبة» بولاية القضارف السودانية، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين، حيث يعيش الآلاف منهم أوضاعًا مأساوية صعبة بسبب الحرب في شمال البلاد.

ونزح ما لا يقل عن 30 ألف شخص حتى الآن إلى الحدود السودانية، بسبب المعارك في إقليم «تيجراي»، حيث تشن حكومة آبي أحمد هجمات على مناطق المعارضة هناك.

وقالت إحدى اللاجئات الإثيوبيات في مقابلة مع مراسل القناة، «اضطررنا للهرب بسبب الحرب في تيجراي، نشكو من قلة الغذاء، ونتناول وجبة واحدة في اليوم».

وفتحت السلطات السودانية حدودها لاستقبال الفارين من الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، كما دعت مفوضية شؤون اللاجئين كل الدول الجوار باستقبال النازحين.