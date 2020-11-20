المفوضية الأوروبية تتنبأ بموعد طرح لقاحات كورونا في الأسواق

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أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيونتك، ضد فيروس كورونا منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد.

وكانت فون دير لاين تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس، بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية الافتراضية.

وتستند المسؤولة الأوروبية في حديثها على تقارير الوكالة الأوروبية للأدوية، التي تؤكد أن طرح الجرعات الأولى من اللقاحين المذكورين سيكون ممكنا، "هذا فيما لو سارت الأمور كما هو مخطط لها" حسب قولها.

وقالت فون دير لاين إن الكميات الأولى ستكون قليلة داعية الدول الأعضاء لوضع مخططات لتحديد استراتيجيات توزيع اللقاح والمجموعات المستحقة له بالدرجة الأولى، وفقاً لوكالة آكي الإيطالية.

وكانت المفوضية قد وقعت عقودا مع خمس شركات لإنتاج اللقاحات وتجري مشاورات من أجل توقيع عقود أخرى.