الحكومة الألمانية تتعهد بتقديم مزيد من المساعدات لإثيوبيا

تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم مزيد من المساعدات المالية لاثيوبيا لمواجهة الصراع الدموي في منطقة تيجراي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان: "لقد اضطرت إثيوبيا والدول المجاورة لها بالفعل إلى مواجهة فيضانات وجراد وكوفيد-19 هذا العام. ويأتي علاوة على ذلك النزاع المسلح في منطقة تيجراي"، مضيفا أن الصراع يقسم البلد ويؤذي الناس ويؤثر أيضا على البلدان المجاورة، وقال: "هذا خطير للغاية."

وذكر الوزير في البيان أنه بناء على ذلك سيُجرى زيادة المساعدات الإنسانية بمقدار خمسة ملايين يورو، مؤكدا ضرورة توفير الأموال لعمال الإغاثة في إثيوبيا "لإعالة الأشخاص الذين فقدوا منازلهم أو الذين فروا من القتال".

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، قدمت ألمانيا أكثر من 30 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في إثيوبيا خلال العام الحالي.

وعقب شهور من التوتر بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، شنت الحكومة الإثيوبية مؤخرا هجوما ضد الجماعة المتمردة والحزب الحاكم في تيجراي. لا تشعر جبهة تحرير تيجراي الشعبية والعديد من الناس في تيجراي بتمثيلهم من قبل الحكومة المركزية، ويريدون المزيد من الحكم الذاتي.

وفي عهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد - الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2019 - تصاعدت التوترات العرقية في الدولة متعددة الأعراق التي يبلغ عدد سكانها حوالي 112 مليون نسمة.

وقال ماس: "لحل الصراع، هناك حاجة إلى عملية سياسية تبدأ بخفض التصعيد والحوار ومواصلة مسار إصلاح رئيس الوزراء آبي... الأطراف المتنازعة تلقت عروضا للوساطة ويجب الآن قبولها".

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، كان هناك ما يقرب من 20 مليون شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية قبل بدء الصراع.