العثيمين لوزير الخارجية الفرنسي: حرية التعبير لا تعني الإساءة للرموز الدينية

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن موقف المنظمة ثابت من حيث رفض التطرف والإرهاب والغلو وأن هذه الظاهرة لا دين لها ولا جنسية، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني الإساءة لأتباع الأديان أو الرموز الدينية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه العثيمين من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وفرنسا.

من جانبه، أكد لودريان أن فرنسا تكن الاحترام للإسلام وأنها حريصة على دعم الحوار والتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.