إتمام الإزالة الفورية لحالة تعد على مساحة 200 متر مربع أرض زراعية بقرية 57 أبو ماضي ببلقاس

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إتمام أعمال الإزالة الفورية لتعدي علي مساحة 200 متر مربع ارض زراعية وذلك ببناء بالطوب البلوك بقرية 57 أبو ماضي التابعة للوحدة المحلية بالحفير والأمل بمركز بلقاس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وذلك في إطار أعمال الوحدات المحلية للتصدي فورًا لأي محاولات مستجده للشروع في التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من عمرو عبد العاطى رئيس مركز ومدينة بلقاس.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن أعمال الإزالة الفورية لأية محاولات للشروع في التعدى أو البناء المخالف تتم بتنسيق الوحدات المحلية مع مراكز الشرطة، ومديرية الزراعة، والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة.

وأكد المحافظ أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بعدم الاكتفاء بتحرير محاضر للمخالفين وان يتم احالتهم الى النيابة العسكرية..

وأضاف مختار انه يتابع يوميا أعمال الوحدات المحلية للتصدي الكامل الحازم لأية حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء بالمخالفة تنفيذا للقانون.