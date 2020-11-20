الشرطة الألمانية تتأهب بقوات أمنية كبيرة لمواجهة مظاهرات في لايبزيج غدا السبت

تتأهب الشرطة الألمانية لمواجهة مظاهرات في لايبسيج غدا السبت بقوات كبيرة.



وسجل المنظمون لدى السلطات حشد سبعة تجمعات منها تجمع معارض للتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة عدوى فيروس كورونا كما قالت إدارة المدينة.



وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أنها ستتلقى دعما من قوات الشرطة في كل من ولايات بادن فيرتمبيرج ومكلنبورج فوربوبمرن وبريمن وبراندنبورج وشليزفيج هولشتاين وسكسونيا أنهالت إضافة إلى الشرطة الاتحادية.



وأوضحت الشرطة أن مروحية تابعة للشرطة ستدور حول المدينة بحسب تطورات الأوضاع بها.



وأشارت الشرطة أيضا إلى أن خراطيم المياه وفصيلة من الخيالة ستكون على أهبة الاستعداد أيضا لمواجهة الموقف.



وبحسب الشرطة فإن المظاهرة التي تنظم للاحتجاج على إجراءات مواجهة كورونا ستحاط بقضبان حديدية، وسيتم التحكم في الدخول إليها.



ولا تسمح السلطات في ولاية سكسونيا بما في ذلك عاصمتها لايبسيج بأن يزيد أي حشد عن ألف شخص بحد أقصى.



وقالت الشرطة إن تركيزها سينصب على "الفصل بين المشاركين السلميين وغير السلميين" خلال المظاهرات المختلفة المزمع تنظيمها.



وقال مكتب حماية الدستور بالمدينة إن كلا من المعسكرين اليميني المتطرف واليساري المتطرف يحشد للتظاهر في لايبسيج غدا.