اختطاف ناقلة تحمل علم تنزانيا قبالة ساحل اليمن

اختطف قراصنة صوماليون مشتبه بهم ناقلة تحمل علم تنزانيا قبالة ساحل اليمن، حسبما قالت مصادر أمنية ومسئولون محليون اليوم الأحد.

وقال مسئولون محليون، إن الناقلة تحركت منذ ذلك الحين إلى المياه قبالة منطقة باري بشمال شرق الصومال.

وكان قد تم مصادرة الناقلة العامة ام تي اسانا أمس الأول الجمعة بعد مغادرتها المكلا باليمن، حسبما أفادت المصادر. ويتم الآن احتجاز الناقلة قبالة ساحل العلا في ولاية بونتلاند شبه ذاتية الحكم في منطقة باري.

وبحسب مصادر تحدثت دون الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث عن الواقعة علنا، فإن سبعة قراصنة صوماليين مسلحين قاموا باختطاف السفينة.

ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الناقلة أو ما إذا كان هناك مصابون.

ولم تعلق سلطات بونتلاند على ما يتردد عن واقعة الاختطاف، كما لم ترد أي بيانات رسمية من الجهة المالكة للسفينة.