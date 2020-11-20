 مجلس الشيوخ المكسيكي يوافق على مشروع قانون يمهد لتقنين الماريجوانا - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ المكسيكي يوافق على مشروع قانون يمهد لتقنين الماريجوانا

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 5:54 ص

 وافق مجلس الشيوخ المكسيكي يوم الخميس على مشروع قانون يمهد الطريق لتقنين استخدام الماريجوانا.

وذكر مجلس الشيوخ ، مساء الخميس، إنه تم إقرار مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم تعاطي القنب بأغلبية 82 صوتا مقابل رفض 18 وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت.

ويجب أن يمر مشروع القانون بعد ذلك من خلال مجلس النواب بالكونجرس.

وسيسمح التشريع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما بحمل ما يصل إلى 28 جراما من القنب والسماح بزراعة ست نبتات من ذلك المخدر لكل أسرة.

وقال السيناتور ريكاردو مونريال على تويتر: "إن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الاتحادي لتنظيم تعاطي القنب هي خطوة كبيرة في مجالات الصحة والأمن وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة".

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