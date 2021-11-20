السكرتير العام والمساعد يشهدان حفل التأبين الجماعي لمستشاري سوهاج الراحلين

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد لحضور فعاليات حفل التأبين الجماعي للسادة المستشارين الراحلين من أعضاء نادي قضاة سوهاج، والذي عقد مساء اليوم بنادي قضاة سوهاج، بحضور المستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والعميد عمرو توبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وعدد من المستشارين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وأهالي وأسر المستشارين.

تضمن الحفل تكريم أسماء ١١٢ من الراحلين من المستشارين، وتقديم دروع تذكارية تخليدا لذكراهم تسلمها ذويهم، وقدمها رئيس نادي قضاة سوهاج، ثم كلمات لرجال الدين، واختتم الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.