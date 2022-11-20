موسكو: قوات كييف تستهدف محطة زابوريجيا بـ15 قذيفة

أفاد مستشار مدير عام شركة "روس أتوم" رينات كارتشا بأن محطة زابوريجيا للطاقة الكهروذرية تشهد قصفا متواصلا، وأن 15 قذيفة أصابت مرافق المنشأة خلال قصف اليوم.



وقال كارتشا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن قوات نظام كييف استهدفت اليوم المبنى الثاني في المحطة، والمخصص لتخزين الوقود النووي المستهلك، وكذلك الساحة المخصصة لتخزين النفايات النووية الجافة"، مؤكدا أن القصف لم يتسبب بأي تسرب إشعاعي حتى الآن.



ومن جهتها، أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انزعاجها الشديد جراء الانفجارات في محيط محطة "زابوريجيا"؛ داعية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات.



وجدد رئيس الوكالة رافاييل جروسي، في بيان، مناشدته العاجلة لطرفي الصراع في أوكرانيا على الاتفاق وتنفيذ منطقة لحماية الأمان والأمن النوويين حول المحطة، محذرا من أنه أيا من كان يقوم بقصف المنطقة المحيطة بمحطة "زابوريجيا" للطاقة فإنه "يلعب بالنار".



وكان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف قد عرض لقطات فيديو تظهر استهداف قوات نظام كييف لمحطة زابوريجيا الكهروذرية بقذائف الهاون.



يذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قد صرح، في وقت سابق، بأنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنشاء منطقة أمان نووي تشغيلية ومادية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.