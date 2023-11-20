ماكرون يؤكد لنتنياهو أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين -تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام- هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون بحث مع نتنياهو -خلال الاتصال الهاتفي- وضع الرهائن المحتجزين في غزة، ومن بينهم ثمانية فرنسيين، وناقشا الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، وأشار ماكرون إلى أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا.