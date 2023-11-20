 ماكرون يؤكد لنتنياهو أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
الإثنين 20 نوفمبر 2023 11:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ماكرون يؤكد لنتنياهو أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:27 ص
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله ضرورة فتح أفق سياسي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين -تعيشان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام- هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن ماكرون بحث مع نتنياهو -خلال الاتصال الهاتفي- وضع الرهائن المحتجزين في غزة، ومن بينهم ثمانية فرنسيين، وناقشا الخطوات الجارية وجهود الشركاء المعنيين من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن، وأشار ماكرون إلى أن هذه المسألة أولوية قصوى بالنسبة لفرنسا.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك