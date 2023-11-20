مصرع شاب إثر وقوع حادث تصادم بدائري المنيا

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لقي شاب مصرعه، مساء اليوم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بسبب التخطي الخاطى بالطريق الدائري لمركز المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم ناحية الطريق الدائري بذات المركز.



بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب تخطى سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع شاب، يقيم بقرية صفط الخمار، وهو محمد محمود عثمان، 16 عاما، كان يستقل السيارة الملاكى بالطريق الدائري.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة.



وندد أهالي قرية قرية صفط الخمار بحادث الوفاة، وطالبوا المسئولين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث الطرق بالطريق الدائري بالمركز.

وأكد الأهالي أن الطريق الدائري المؤدى للصحراوي الغربي بحاجة إلى تطوير، لتقليل الحوادث التي تقع عليه بشكل مستمر.