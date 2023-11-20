رئيس الوزراء البريطاني يرسل مسئولين حكوميين إلى رواندا لتعزيز معاهدة ترحيل اللاجئين

من المتوقع أن يرسل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مسؤولين للحكومة إلى رواندا، حيث لا يزال يتعرض لضغوط من المتمردين داخل حزب المحافظين لتعزيز معاهدته الخاصة بترحيل اللاجئين، حسبما ذكرت صحيفة" تليجراف" البريطانية اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مصدر حكومي كبير للصحيفة إن هناك خططا لتعزيز وجود مسؤولي وزارة الداخلية الذين سيشاركون في التدريب والمساعدة بالعمل الاجتماعي في رواندا.

وقال مصدر حكومي آخر، إن بعض المسؤولين موجودون بالفعل في رواند للإعداد للمعاهدة الجديدة.

ومن المتوقع أن ينشر سوناك، معاهدة رواندا الجديدة، هذا الأسبوع بعدما قضت المحكمة العليا أن ترحيل طالبي اللجوء إلى تلك الدولة الواقعة في شرق أفريقيا غير قانوني لأنه يعرض الناس لخطر إعادتهم إلى بلادهم الأصلية.

يشار إلى أن بريطانيا، وقعت خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، مع رواندا في أبريل العام الماضي على اتفاق لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الأفريقية.

وانتقد عدد من الزعماء السياسيين والجمعيات الخيرية في بريطانيا خطة الحكومة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفين الخطة بأنها " قاسية"، وحذروا من سجل البلاد في قضايا حقوق الإنسان.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وصل 22 ألف و289 شخصا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، وهذا الرقم مازال أقل مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، حيث قام 27 ألف و705 أشخاص بعملية العبور.