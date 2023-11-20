سرايا القدس تعلن مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مقتل وإصابة 6 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات في محور التقدم غرب بيت لاهيا.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «تمكن مجاهدونا من إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح، خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا».

وفي وقت سابق، أشارت إلى استهداف تجمعات لجنود وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد، شمال قطاع غزة.

ولفتت إلى استهداف 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا، بقذائف «التاندوم» وعبوات العمل الفدائي.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، صباح اليوم الاثنين، عن قصف قاعدة «رعيم» العسكرية برشقة صاروخية.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصر الحركة استهدفوا في الساعة 10:30 صباح اليوم، بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون.

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وجاء في بيانها: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون».