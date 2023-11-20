 حملة فريد زهران: الأربعاء مؤتمرا جماهيريا بإدفو.. والخميس بوسط أسوان - بوابة الشروق
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حملة فريد زهران: الأربعاء مؤتمرا جماهيريا بإدفو.. والخميس بوسط أسوان

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:39 م

أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمدينة إدفو الأربعاء، وآخر الخميس بوسط محافظة أسوان.

وأوضح الشناوي في بيان للحملة اليوم، أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الإسكندرية ثم الفيوم، تبعه 3 مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم.

وأضاف: "سنلتقي خلال الأسبوع الجار بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات".

وكشف المتحدث الرسمي أن جولات زهران لاقت تفاعلاً من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وتابع: "تكثف الحملة الآن الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الإيجابية وقراءة ملامح البرنامج الإنتخابي للمرشح فريد زهران".


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