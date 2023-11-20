ميناء دمياط يتعامل مع 37 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل مع 37 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 2487 طنا، تشتمل على 2347 طن ملح، و140 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16799 طن، تشتمل على 7240 طن خردة، و2620 طن حديد، و1000 طن فول صويا، و5339 طن قمح، و 600 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 134 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 128 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5716 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 92200 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 389358 طنًا، وغادر قطارين بحمولة إجمالية 2303 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، وأبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 3756 شاحنة.