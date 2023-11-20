قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مبادرة خفض الأسعار ناجحة وهي حتى الآن جيدة جدا، ولها تأثير كبير في السوق.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن مصر جزء من السوق العالمية وما يحدث في الأسواق يعكس ذلك، محذرا من وجود مضاربات كثيرة على أسعار الصرف.

وحول إمكانية عودة سعر طبق البيض لـ 80 جنيها، أوضح أنه من الصعب عودة طبق البيض لهذا السعر، مؤكدا أن كرتونة البيض انخفضت من 150 جنيها لأسعار أقل، ووصل لـ 115 جنيها.

وأشار إلى أن السوق المصري جزء من السوق العالمي، في ظل استيراد الكثير من السلع من الخارج، حيث تكلف الدولة الكثير، مما يستدعي الحرص بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض التسعيرة الجبرية على السلع في الأسواق، رأى أنها ردة للخلف ومسار عكس التحول للاقتصاد الحر، مشددا على أن فرض التسعيرة الجبرية علاج للعرض وليس المرض، ولكن الدولة الآن تعالج المرض.

وتابع: «لا يمكن تغطية كل الأماكن بالحملات الرقابية، وراهننا كبير على ثقافة المستهلك في الذهاب للبدائل الأفضل والأقل في السعر».