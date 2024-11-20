مصر تستضيف بطولة العالم للإسكواش للناشئين والناشئات 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فازت مصر بحق استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات للإسكواش في صيف 2025، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة.

النسخة الأخيرة من البطولة أقيمت في ولاية هيوستون الأمريكية وتوج بها محمد زكريا وأمينة عرفي، حيث تعتبر مصر الأكثر تتويجا باللقب على مستوى الناشئين والناشئات.

وحصدت مصر لقب الناشئين 15 مرة آخرها محمد زكريا في النسخة الماضية، بينما على مستوى الناشئات، توجت مصر باللقب 16 مرة آخرها لأمينة عرفي.

وتستضيف مصر بطولة العالم للناشئين لأول مرة منذ 1996 وللناشئات لأول مرة منذ 2003.

وتمتلك أمينة عرفي فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي حال توجت باللقب للمرة الرابعة، حيث عادلت في النسخة الماضية الرقم التاريخي المسجل باسم نور الشربيني في بطولة العالم للناشئات بثلاث مرات.