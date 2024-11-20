عبد المنعم سعيد: المشهد الحالي يذكرني بالفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن تغيير النظام في الولايات المتحدة الأمريكية مع مجيء ترامب رئيسا؛ ليس أمرًا عاديا، معتقدا أن ولايته الجديدة ستمثل نقلة جديدة مختلفة عن ولايته السابقة.

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن المشهد الحالي يذكره بالفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، بين عامي 1936 و1939، والتي شهدت تصارعا شديدا بين الدول الكبرى وتصعيدا متبادلا.

وفيما يتعلق بتطور الصراع الروسي-الأوكراني، أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنى شرعيته على استعادة بعض الأقاليم في جورجيا وأوكرانيا، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، لافتا أن بوتين يرى أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان أكبر عملية خداع في التاريخ وأسوأ قرار استراتيجي.

وأشار إلى أن الاعتماد المتبادل بين روسيا وأوروبا «النفط والغاز مقابل السلع الأوروبية»؛ كان يمثل عقبة أمام التصعيد الذي يشكل خسارة للجميع؛ لكن هذا الاعتماد انقرض بتوقف إمدادات النفط والغاز.

وتابع أن موقف الولايات المتحدة مع إدارة ترامب سيكون عنيفا، لافتا أنه سيقليص دور المؤسسات التنفيذية بشكل كبير، مضيفا أن الحزب الجمهوري تغير كليا، ولم يعد حزبا جمهوريا بالمعنى التقليدي؛ بل أصبح حزبا ترامبيا؛ سيطر ترامب عليه وجعله كالقطيع.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على أسس سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، وتفيد الوثيقة بأن أي هجوم تقليدي تقوم به أي دولة على روسيا بدعم من قوة نووية سيعتبر هجوما مشتركا كما أن أي اعتداء على روسيا من قبل دولة عضو في تحالف يعتبر عدوانا من قبل التحالف بأكمله.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا أطلقت صواريخ أمريكية بعيدة المدى على روسيا لأول مرة.