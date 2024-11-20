مباحثات قطرية إيرانية بشأن تطوارت المنطقة

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث ناقشا تطورات المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، وخفض التصعيد بلبنان.

كما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات المنطقة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية القطرية على موقع إكس أن الطرفين استعرضا علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها.

ويوم أمس قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قِبل الأطراف، مؤكدا أن الموقف القطري ثابت وواضح، وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما وسّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، مخلفة 3 آلاف و544 قتيلا و15 ألفا و36 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.