الكرملين: بوتين مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد لإجراء اتصالات ومفاوضات بشأن أوكرانيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف بيسكوف للصحفيين، تعليقا على التقارير حول استعداد بوتين للمحادثات: «الرئيس يصرح مرارًا وتكرارًا، أو بالأحرى باستمرار، أنه مستعد للاتصالات والمفاوضات».

وكشف الكرملين أن بوتين أجرى، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية دولية، مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، ناقش خلالها الطرفان حالة وآفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية الودية في مختلف المجالات.

وذكر بيسكوف أن «المهم بالنسبة لروسيا تحقيق أهدافها في الصراع الأوكراني»، مضيفًا: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بالفعل إن خيار التجميد لن ينجح».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين مستعدا لمناقشة كيف ستكون الحدود بين روسيا وأوكرانيا، أجاب: «لقد قال الرئيس بالفعل، إن أي خيار لتجميد هذا الصراع لن يناسبنا. ومن المهم بالنسبة لنا أن نحقق أهدافنا المعروفة للجميع».

وفي يونيو الماضي، أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات من أجل تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين إن موسكو ستوقف إطلاق النار فوراً، وتعلن استعدادها للمفاوضات، بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة.