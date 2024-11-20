وزير خارجية إيران ورئيس وكالة الطاقة الذرية يؤكدان رغبتهما في مواصلة الحوار لحل الخلافات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، رغبتهما في مواصلة مسار الحوار؛ من أجل حل الخلافات، وتجنب التوجهات غير البناءة ونهج المواجهة.

وبحسب وكالة «مهر» لأنباء، بحث عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التفاعلات بين إيران والوكالة، في ضوء نتائج زيارة جروسي إلى طهران، فضلا عن التطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.

وبالإشارة إلى زيارة جروسي إلى إيران، جدد وزير خارجية إيران مرة أخرى، تأكيد حسن نية طهران، وإرادتها لتعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية.

كما أكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي، رغبتهما في مواصلة طريق الحوار، والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال، وتجنب أساليب غير بناءة وطريق المواجهة.

وحذر عراقجي، من أنه «إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي، واتخذت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد عليها بشكل مناسب ومتناسب».