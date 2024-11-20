مصرع سائق توك توك انقلب به داخل ترعة بالدقهلية

لقي سائق توك توك مصرعه في محافظة الدقهلية بعدما انقلب به التوك توك الذي يقوده في ترعة البوهية بمركز السنبلاوين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي إلى شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة البوهية دائرة السنبلاوين، ووفاة السائق.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث. وبالفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب التوك توك في الترعة.

تم انتشال الجثة من المياه، وتبين أنها تعود إلى السائق «رامي السيد إبراهيم»، 33 عامًا.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.