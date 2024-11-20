5 شهداء برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين خلال 24 ساعة

استشهد فلسطينيان مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الحي الشرقي من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مما يرفع حصيلة الشهداء خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 5 أشخاص.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية أخلت سبيل طاقمها الذي حاصرته داخل أحد المنازل في الحي الشرقي من المدينة، وسلمتها جثماني قتيلين كانا داخل المنزل، تم نقلهما إلى مستشفى جنين الحكومي، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وبحسب وفا، تواصل القوات الإسرائيلية "عدوانها" على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات فجر الإثنين/الثلاثاء وقد أصيب خلال هذا العدوان 9 فلسطينيين بالرصاص الحي، وبشظايا قذيفة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وسط تدمير للبنية التحتية، الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء واسعة في المدينة والمخيم.