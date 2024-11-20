الرئيس الإيراني يناشد البابا فرانسيس التدخل لوقف الحرب في الشرق الأوسط

بعث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة إلى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، دعاه فيها إلى حث زعماء العالم على منع جرائم الكيان الصهيوني.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الأربعاء، أن «الرئيس الإيراني دعا في هذه الرسالة بابا الفاتيكان إلى حث زعماء العالم، وخاصة الحكومات المسيحية، على منع استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي المجرم».

وأضاف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتفاعل البناء مع الفاتيكان؛ لنشر السلام والعدالة في العالم».

وتربط إيران علاقات دبلوماسية رسمية بالفاتيكان منذ عام 1954.

وفي عام 2022، بعث المرشد الإيراني علي خامنئي، برسالة إلى البابا فرنسيس يثني فيها على «مواقفه في تعزيز العلاقات بين الإسلام والمسيحية».

والأسبوع الماضي، اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل «إبادة جماعية» للشعب الفلسطيني، وهو اقتراح يمثل أحد أكثر انتقاداته العلنية صراحة لطريقة إسرائيل خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وعادة ما يحرص البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يقدر عدد أتباعها بنحو 1.4 مليار، على عدم الانحياز إلى أي طرف في الصراعات الدولية والتأكيد على أهمية جهود التهدئة. إلا أنه كثف في الآونة الأخيرة انتقاداته لإسرائيل في حربها على غزة.