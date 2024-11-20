مباحثات أمريكية إثيوبية حول الصراع في أمهرا وأوروميا ونزع السلاح في تيجراي

ناقش مسئولون أمريكيون مع وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد الصراعات العسكرية المستمرة في منطقتي أمهرة وأوروميا بإثيوبيا، وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تيجراي- حسب بيان للسفارة الأمريكية في أديس أبابا.

وضم الوفد الأمريكي السفير إرفين ماسينجا، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا سبيرا، ونائب مساعد وزير الدفاع مورين فاريل، واللواء تود كاشمان، والمدير مايكل توماسزيويتش.

وقالت صحيفة أديس استاندرد الإثيوبية إن الوزيرة عائشة محمد أكدت على أهمية العلاقات العسكرية بين إثيوبيا والولايات المتحدة، بخاصة في إطار جهود مكافحة الإرهاب ومبادرات بناء السلام.

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي قبل أسبوعيين عن مخاوف امريكية بشأن تصاعد العنف في منطقة أمهرة الإثيوبية وأكد على أهمية الحوار السياسي مقابل دعم الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وتشهد منطقة أمهرة استمرار التوتر الذي بدأ قبل 14 شهرًا نتيجة الاشتباكات والصراع بين القوات الحكومية وميليشيات فانو غير التابعة للقوات الفيدرالية، كما تعاني منطقة أوروميا من ست سنوات من الصراع المستمر بين القوات الحكومية وجيش تحرير أورومو، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، واختطافات واسعة النطاق، واعتقالات تعسفية، وتفاقم الأزمة الإنسانية.