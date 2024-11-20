رئيس حي شرق مدينة نصر: نركز على سرعة الانتهاء من نماذج التصالح على مخالفات البناء

تفقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، المركز التكنولوجي بالحي؛ لمتابعة سير أعمال التصالحات مع مسئولي المركز التكنولوجي والإسكان والإدارات الهندسية.

وأكد "جودة"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، المتابعة المستمرة لسير العمل على الانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وشدد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطوير، وتحسين مستوى أداء كل خدمات المركز التكنولوجي للمواطن، وسبل التصدي للمعوقات وحل المشكلات المواجهة لهم من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلى إرضاء المواطن وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، مع التركيز على سرعة إنهاء نماذج التصالحات وفقا لقانون التصالح الجديد 178 لسنة 2023.

وشدد على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من تحويل التصالح، وفقا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019، إلى التصالح وفقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وسرعة الانتهاء من شهادات البيانات.

وتهيب رئاسة الحي المواطنين الذين تقدموا للتصالحات سرعة استكمال ملفات التصالحات.