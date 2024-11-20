ترامب يرشح المديرة التنفيذية لمصارعة المحترفين ليندا مكماهون لوزارة التعليم

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح المليارديرة والمديرة التنفيذية لعالم مصارعة المحترفين، ليندا مكماهون، لتولي منصب وزيرة التعليم، حيث ستشرف على وكالة وعد ترامب بتفكيكها.

شغلت مكماهون منصب رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة خلال الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2019، كما خاضت مرتين انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كونيتيكت كممثلة عن الحزب الجمهوري لكنها لم تنجح.

عملت مكماهون في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت لمدة عام بدءا من عام 2009، وأمضت سنوات في مجلس أمناء جامعة ساكريد هارت في كونيتيكت. وتعتبر تُعتبر شخصية غير معروفة نسبيا في الأوساط التعليمية.