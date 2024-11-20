سبيس إكس تطلق صاروخ ستارشيب

أطلقت شركة سبيس إكس يوم الثلاثاء صاروخ ستارشيب آخر، لكنها تخلت عن محاولة التقاط المعزز باستخدام أذرع ميكانيكية عملاقة.



وعلى عكس نجاح الشهر الماضي، تم توجيه المعزز إلى الهبوط في خليج المكسيك. وتم إلغاء محاولة الالتقاط بعد أربع دقائق فقط من انطلاق الرحلة التجريبية من تكساس لأسباب غير محددة، وارتطم المعزز بالماء بعد ثلاث دقائق من ذلك.



وقال دان هوت، المتحدث باسم سبيس إكس، إنه لم يتم استيفاء جميع المعايير اللازمة لالتقاط المعزز، لذلك لم يوجه موجه الرحلة المعزز للعودة إلى موقع الإطلاق. ولم يحدد ما الذي حدث بالضبط.

وفي الوقت نفسه، انطلقت المركبة الفضائية الخالية من تكساس على متن ستارشيب، ومرت عبر خليج المكسيك في مسار شبه دائري حول العالم مشابه للرحلة التجريبية في أكتوبر.

وهذا أحدث اختبار لأكبر وأقوى صاروخ في العالم، الذي تأمل سبيس إكس ووكالة ناسا في استخدامه لإعادة رواد الفضاء إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.