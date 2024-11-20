ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لتولي منصب وزير التجارة

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هوارد لوتنيك، رئيس بنك الوساطة والاستثمار "كانتور فيتزجيرالد" والمتحمس للعملات المشفرة، كمرشح له لمنصب وزير التجارة، وهو المنصب الذي سيكون له فيه دور رئيسي في تنفيذ خطط ترامب لزيادة وفرض التعريفات الجمركية.

وأعلن ترامب عن ترشيح لوتنيك اليوم الثلاثاء على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

يذكر أن لوتنيك يشترك فى تولى رئاسة الفريق الانتقالي الخاص بترامب مع ليندا ماكماهون، الرئيسة التنفيذية السابقة للمصارعة والتي كانت تقود في السابق إدارة ترامب للأعمال والأنشطة التجارية الصغيرة. وكلاهما مكلف بتقديم مرشحين للمناصب الرئيسية في الإدارة المقبلة.

وهذا الترشيح يجعل لوتنيك مسؤولا عن وكالة حكومية كبيرة تشارك في تمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة وفرض قيود تجارية وإصدار البيانات الاقتصادية ومراقبة الطقس. كما أنه منصب تعد فيه الاتصالات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات ومجتمع الأعمال مهمة للغاية.

وقال لوتنيك، وهو مؤيد لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، لشبكة "سي ان بي سي" في سبتمبر إن "التعريفات الجمركية هي أداة رائعة يستخدمها الرئيس - نحن بحاجة إلى حماية العامل الأمريكي". واقترح ترامب خلال حملته الانتخابية فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على البضائع القادمة من الصين. وتعريفات جمركية تصل إلى 20% على كل شيء آخر تستورده الولايات المتحدة.

ويشكك خبراء الاقتصاد بشكل عام في التعريفات الجمركية، ويعتبرونها وسيلة غير فعالة للحكومات لجمع الأموال وتعزيز الازدهار.