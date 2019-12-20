 البدري: أجندتي تضم 46 لاعبا لقوام المنتخب - بوابة الشروق
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البدري: أجندتي تضم 46 لاعبا لقوام المنتخب

محمود باهي
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 1:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 1:36 ص

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن بعض ملامح خياراته للاعبين في الفترة القادمة.

وقال البدري عبر قناة القاهرة والناس "تم الاستقرار على اختيار 4 لاعبين في كل مركز تحسبا لأي غيابات أو ظروف اضطرارية".

وأضاف "أجندتي تضم 38 لاعبا في الحسابات إضافة إلى 8 لاعبين تحت المتابعة، أي أنها تضم 46 لاعبا".

وأشار إلى أنه يتابع أكثر من عنصر بصفوف المنتخب الأولمبي، أبرزهم رمضان صبحي ومصطفى محمد، مؤكدا أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ثنائي الجونة وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموحة، وعبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.


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