الائتلاف الحكومي في ولاية سكسونيا الألمانية يكتمل وكريتشمر يفوز ثانية بمنصب رئيس الوزراء

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أعلن اليوم في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا أن رئيس الوزراء ميشائيل كريتشمر/44 عاما/ سيظل في منصبه كرئيس للوزراء، حيث حصل اليوم الجمعة خلال عملية الانتخابات الجديدة في درسدن على الأغلبية الضرورية للاحتفاظ بالمنصب من الجولة الأولى.

حصل كريتشمر على أصوات 61 نائبا بينما عارضه 57.

بهذا يكون خمسة نواب في برلمان الولاية على الأقل ممن ينتمون للائتلاف الحاكم ضنوا عليه بأصواتهم.

تبلغ أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم التي يفترض تأييدها له اليوم الجمعة 66 صوتا، حيث تغيب صوت نائبة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي لأسباب مرضية.

وحيث أن الانتخاب يتم بصورة سرية فليس من الممكن القول بصورة مؤكدة كم من أعضاء الائتلاف الذي يضم المسيحيين والاشتراكيين والخضر صوتوا لصالحه فعليا.

وبعد إعلان نتيجة الانتخاب حلف كريتشمر اليمين الدستورية، وسوف يعلن أسماء مجلسه الوزاري لاحقا هذا المساء.