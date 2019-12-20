مواد غذائية وأغطية لـ300 أسرة من أهالي قرية السلوم وبراني بمطروح

انطلقت صباح اليوم الجمعة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قافلة مؤسسة بياعين السعادة تحمل مواد غذائية وأغطية لـ300 أسرة يتم توزيعها على أهالى تجمعات القرى والنجوع الصحراوية بمدينتى براني والسلوم.

وأوضح أحمد رمضان رئيس مؤسسة بياعين السعادة، أن القافلة تحمل٣٠٠ لحاف و٣٠٠ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على قرى بمدينة السلوم وبراني، وهى قرية أوجارين بالسلوم ٨٠ كيلو قبلي براني، وتجمع القعرة ٢٥ كيلو جنوب براني، وتجمع عائلة حكاره 30 كيلو جنوب براني في إطار تحقيق التكافل الاجتماعى والتخفيف عن المواطنين خاصة الأكثر احتياجا.

وتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالشكر على مبادرات المجتمع المحلى، خاصة بياعين السعادة لخدمة أهالى مطروح خاصة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم، موجها للتنسيق بين مؤسسة بياعين السعادة ومديرية التضامن الاجتماعى للوصول إلى الأسر المستحقة بالفعل مع تذليل كافة العقبات لتيسير وصول القافلة وتوزيع المساعدات.