قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن بلاده تتعرض لخطر وجودي بسبب الشح المائي.



وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدعو جارتيها إيران وتركيا لتمكين العراقيين من الحصول على حصصهم المستحقة من المياه.



وأشار إلى أن سلسلة المؤتمرات نافذة لتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدا رغبة بلاده في إقامة أفضل الروابط والصلات مع الدول.



وأكّد التمسك بإقامة علاقات وثيقة مع كل الشركاء الدوليين، وينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور، وينشد سياسة التهدئة وخفض التوترات.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.