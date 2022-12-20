طالبان تقرر حظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان

قررت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، حظر التعليم الجامعي للفتيات، في خطوة جديدة نحو المزيد من القيود على المرأة الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان، حافظ ضياء الله هاشمي، في البيان أن "وزارة التعليم العالي وجهت خطابًا إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة ينص على أن التعليم العالي للفتيات محظور حتى إشعار آخر"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويأتي ذلك بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات، وحظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو حمامات السباحة والصالات الرياضية.

وكانت الأمم المتحدة، قد ذكرت في بيان الشهر الماضي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لحركة طالبان والتي تستهدف النساء والفتيات تعمق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات الخاصة بهن والتي تعد بالفعل الأكثر قسوة على مستوى العالم وقد ترقى إلى مستوى الاضطهاد الجنسي، وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت الأمم المتحدة "طالبان" إلى التقيد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان الملقاة على عاتق أفغانستان، والتنفيذ الكامل لمعايير حقوق الإنسان التي قبلتها أفغانستان بحرية، بما في ذلك احترام حقوق جميع الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة والثقافية.

وسيطرت حركة طالبان على السلطة بأفغانستان، في 15 أغسطس الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.