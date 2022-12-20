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محافظ قنا يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

حمادة عاشور
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 10:00 م

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لصفوف النقل والشهادات العامة بالمراحل التعليمية الثلاثة داخل المحافظة (ابتدائي- إعدادي- الصفين الأول والثاني ثانوي عام- والثانوي الفني والزراعي والتجاري)، بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم. 

ووجه الداودي وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات بمختلف مراحلها، من خلال تجهيز اللجان، وكذلك توزيع المراقبين والملاحظين، لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وضمان آداء الطلاب للامتحانات بسهولة ويسر. 

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن هذه المواعيد تم وضعها والتوافق عليها لتتلائم مع الخريطة الزمنية للإجازات الرسمية في الدولة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب للاستعداد والاستذكار الجيد للمواد، مؤكدا إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة صباحا فقط تحسباً لحدوث أي تغيير في حالة الطقس أثناء فصل الشتاء، بالإضافة إلي قصر وقت النهار.

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