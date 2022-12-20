جامعة قناة السويس: برنامج شراكة مع هواوي لتدريب الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الاستثمار في العقول الشابة بإضافة محتوى عملي يتماشى مع التطور التقني العالمى، أصبح أحد أهداف المنظومة التعليمية بالجامعة، خاصة مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي الذي ظهرت أهميته مع انتشار جائحة كورونا العالمية، والاعتماد على تقديم الخدمات عن بُعد وخاصة في مجال التعليم.

جاء ذلك خلال توقيع برنامج الشراكة بين كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، وشركة هواوي أكاديمي، والذي يتيح للجامعة تقديم دورات هواوي المعتمدة للطلاب، وإتاحة الفرصة للخريجين وطلاب الجامعات الأخرى للمشاركة فى التدريب.

وقع برنامج الشراكة عن الجامعة الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، وعن هواوي أسماء سراج، الرئيس التنفيذى لأكاديمية هواوي مصر - القطاع الجامعي، بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر.

وقال الدكتور إيهاب لطفي، إن برنامج الشراكة يتيح للطلاب دورات هواوي المعتمدة، بهدف توفير مواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتواجه التحديات الصعبة والمتغيرة المستمرة فى هذا المجال.