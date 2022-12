سينما الحضارة بالأوبرا تعرض 3 أفلام روائية من فلسطين في مهرجان القاهرة للفيلم القصير

يعرض بسينما الحضارة بدار أوبرا القاهرة، 3 أفلام روائية من فلسطين "love sing in the west bank"و"حمزة"و"ستة أيام لا تكفي"، اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر الجاري.

ويعرض بداية من الساعة الرابعة عصرا، الفيلم الروائي " love sing in the west bank"،وفيلم"حمزة"وفي الساعة السادسة والنصف مساء يعرض الفيلم الروائي"ستة أيام لا تكفي".

فيلم"حمزة أطارد شبحا يطارني"إخراج ورد كيال،وبطولة الفنان الفلسطيني القدير كامل الباشا،ومعتز ملحيس،وربي بلال،وخلود باسل،ويستعرض الفيلم قصة "حمزة"الذي يعيش أسير الخوف بعد سنوات قضاها في السجون الإسرائيلية،فيخرج كل صباح إلى الغابة يطارد أسداً وهمياً لا وجود له.

كما يعرض بسينما الحضارة عدد من الأفلام وهى الفيلم التسجيلي"الطريق "من سوريا،والفيلم التسجيلي"عضيت لساني"من الجزائر،والفيلمين المصريين "أدم"و"من دروبها العامرة"،كما تقام ورشة في الساعة الثالثة عصرا بعنوان"صناعة الفيلم"للمخرج توني نبيه.