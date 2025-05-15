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يعتز الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، والذي اقترب بقوة من قيادة الأهلي بمسيرته التدريبية.

صرح ريفيرو عبر إذاعة SABC سبورت "لقد بدأت مسيرتي من القاع، انطلقت من الصفر، بالعمل مع أندية بالدرجات الأدنى في إسبانيا، وتدرجت في مشواري حتى الوصول لهذه المرحلة".

وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 50 عاما "لقد اضطررت في مراحل معينة للقيام بمهام إضافية للوصول إلى هذا المستوى، وهو ما علمني مدى صعوبة تحقيق الإنجازتا عندما تبدأ من الصفر".

وأشار في ختام تصريحاته "الرابط بين شخصيتي وطريقة عملي ليست علاقة حظ، بل سعي وعمل بجدية واجتهاد، ولم أحقق ما وصلت له بورقة يانصيب".

وكان نادي أورلاندو بايرتس أعلن انتهاء علاقته بالمدرب الإسباني لاتفاقه مع ناد آخر.

ويتردد أن خوسيه ريفيرو سيصل إلى مصر رفقة 5 مساعدين أجانب، وسيقود الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

ويقود الأهلي عماد النحاس بشكل مؤقت لحين انتهاء مشوار الفريق في بطولة الدوري، وذلك بعد إقالة السويسري مارسيل كولر.