ريال مدريد يقلب الطاولة على مايوركا ويؤجل حسم لقب الليجا

أبقى ريال مدريد على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا دراماتيكيا على ضيفه ريال مايوركا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليجا.

باغت مايوركا مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة عبر المدافع مارتن فالجنت، الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية فشل الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، كثف الفريق الملكي من ضغطه، وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تعديل النتيجة في الدقيقة 68، بعد انطلاقة رائعة ومراوغة مميزة داخل المنطقة أنهاها بتسديدة قوية هزت الشباك.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو التعادل، خطف ريال مدريد هدف الفوز في الدقيقة 95 عبر البديل جاكوبو رامون، الذي استغل ارتباك دفاع مايوركا وسجل هدفا قاتلا منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق إلى 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر صاحب الـ82 نقطة، والذي لا يزال يمتلك ثلاث مباريات متبقية.

وبذلك، يؤجل ريال مدريد حسم اللقب رسميا، لتستمر المنافسة نظريا على لقب الليجا حتى الجولات الأخيرة من الموسم.