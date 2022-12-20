أعلن نادي إنبي إقالة أحمد كشري، المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة من الإسماعيلي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي اقيم على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يتوجه مجلس إدارة نادى إنبى بخالص الشكر والتقدير لأحمد كشرى وجهازه المعاون على الفترة الماضية وتكليف هانى عبدالله وأحمد عبد الظاهر وصلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز».

وقفز الإسماعيلي للمركز الـ 14، برصيد 6 نقاط، في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، من فوز و3 تعادلات و4 هزائم، في المقابل، تراجع إنبي للمركز الـ15 بـ6 نقاط.