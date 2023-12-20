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أعداد جريدة الشروق
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طارق السيد يكشف عن بديل زيزو في الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 11:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 11:36 م

كشف نجم الزمالك السابق، عن بديل أحمد سيد “زيزو” في حالة رحيله عن القلعة البيضاء بالميركاتو الشتوي.

وكتب طارق السيد من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك”: “تعادل ثمين أمام ساجردا.. زياش بديل زيزو.. وجلسة اليوم تحسم موقف فتوح”.

وانتهت أحداث مباراة ساجرادا الأنجولي ونادي الزمالك، بالتعادل السلبي، على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط متصدرا المجموعة، وساجرادا يرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني بـ 6 نقاط، ويتذيل المجموعة أكاديمية سوار دون نقاط.


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