مصادر للجزيرة: الولايات المتحدة تطلب تأجيلا جديدا للتصويت على مشروع قرار حول غزة

قالت مصادر دبلوماسية، إن واشنطن طلبت تأجيلًا جديدًا للتصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن، يستهدف توسيع نطاق المساعدات لقطاع غزة.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، أن واشنطن تعارض إشارة مشروع القرار لاتخاذ خطوات لوقف الأعمال العدائية في غزة.



وتوقعت المصادر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض «فيتو» بحق القرار، وذلك وفقًا لما أفادته الفضائية في خبر عاجل لها.



وشهدت أروقة الأمم المتحدة خلافات كبيرة بين ممثلي الدول الأعضاء حول صياغة القرار، الأمر الذي تسبب في تأجيل التصويت عليه أكثر من مرة، منذ يوم الاثنين الماضي.



وبحسب التقارير الواردة من نيويورك فإنه تم تخفيف صياغة مشروع القرار لتجنب رفضه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما حدث في الأسبوع الماضي.



وتعد الولايات المتحدة واحدة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والذين يحق لهم منع صدور القرارات باستخدام حق الفيتو.



واطلعت بي بي سي على مسودة مشروع قرار مجلس الأمن بخصوص الحرب في غزة، والذي يفترض أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم، وتنص الصياغة الحالية لمشروع القرار على التالي:



• التزام طرفي الصراع في غزة بواجباتهما بحسب القانون الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين.

• تعليق القتال بشكل عاجل لأسباب إنسانية، والسماح بممرات آمنة في قطاع غزة لعدد مناسب من الأيام للسماح بوصول سريع ومتواصل للمساعدات.

• الإطلاق الفوري، وغير المشروط لجميع الرهائن، علاوة على إمكانية فورية لوصول المساعدات الإنسانية.

• التأكيد على مبدأ حل الدولتين، مع التشديد على كون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.

• مطالبة كل الأطراف بالتخلي عن حرمان سكان قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.