بايدن: لا أتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحفيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن "نحن نضغط"، في إشارة إلى ضغط واشنطن على تل أبيب لوقف الحرب، وفقا لوكالة رويترز.

وتُبذل الجهود لمحاولة الترتيب لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، ومن المتوقع أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وجود محادثات جارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس واصفا إياها بالـ"جادة للغاية".

وقال كيربي "إنّها نقاشات ومفاوضات جادّة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها"، مضيفا "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.