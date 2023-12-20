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قال الدكتور أمجد الحداد، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس «كورونا لم ولن ينتهي».

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON E» ، مساء الثلاثاء، إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن تراجع خطورته، لا سيما في ضوء توافر العديد من اللقاحات واستجابة الفيروس للعلاجات الطبية.

وأشار إلى تحول الفيروس؛ نتيجة التحورات الأخيرة إلى عدوى تنفسية تشبه أعراض ومضاعفات أدوار البرد الموسمية، موضحا أن السمة الوحيدة الملحوظة تتمثل في سرعة انتشار العدوى.

ولفت إلى انتشار 4 أنواع عديدة من الفيروسات التنفسية خلال الفترة الحالية على رأسها دور الإنفلونزا إلى جانب فيروس كورونا والفيروس المخلوي، منوها أن 80 % من الأعراض التنفسية تتشابه جميعا في نفس الأعراض.

وأوضح أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا تصيب بشكل كبير الجهاز التنفسي العلوي، مضيفا أن: «إنفلونزا H1N1-(إنفلونزا الخنازير)- ومضاعفتها أصبحت أكثر خطرا من كورونا وبنسبة كبيرة».

ونصح بتلقي لقاحات الإنفلونزا الموسمية وكورونا، موضحا أن منظومة اللقاحات تضعف بدورها نشاط الفيروسات وتزيد من مناعة جسم الإنسان في مواجهة العدوى.