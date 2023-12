تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بشأن غزة

أفاد موقع أخبار الأمم المتحدة في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا)، بأنه تم تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي الذي كان مقرر يوم الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار جديد حول الأزمة في غزة.

وأوضح الموقع أنه بحسب أحدث المعلومات الصادرة عن مجلس الأمن، فإن برنامجه المعدل يشير إلى أن الاجتماع المرتقب الذي كان من المقرر عقده في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك، للتصويت على مشروع القرار الذي أعدته الإمارات وكان قيد التفاوض منذ أيام، قد تم تأجيله مرة أخرى.

According to the latest information, the anticipated Security Council meeting scheduled to take place today to vote on a new draft resolution on the crisis in Gaza, has been postponed



