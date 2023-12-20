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تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار جديد بشأن غزة

محمد هشام
نشر في: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 ديسمبر 2023 - 12:53 ص

أفاد موقع أخبار الأمم المتحدة في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا)، بأنه تم تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي الذي كان مقرر يوم الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار جديد حول الأزمة في غزة.

وأوضح الموقع أنه بحسب أحدث المعلومات الصادرة عن مجلس الأمن، فإن برنامجه المعدل يشير إلى أن الاجتماع المرتقب الذي كان من المقرر عقده في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك، للتصويت على مشروع القرار الذي أعدته الإمارات وكان قيد التفاوض منذ أيام، قد تم تأجيله مرة أخرى.

 

ويكافح مجلس الأمن للتوافق على قرار جديد بشأن الحرب الدائرة في غزة، فيما تتواصل مشاورات محتدمة وراء الكواليس بشأن مشروع القرار الإماراتي.

ويدعو مشروع القرار إلى تعليق الأعمال العدائية في قطاع غزة لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية، من بين أمور أخرى.

وفي البداية تم تحديد يوم الاثنين موعدا للتصويت على مشروع القرار، لكن تم إرجاؤه إلى يوم الثلاثاء.

ويتركز النقاش في الأساس حول ما إذا كانت الصياغة ستتيح للولايات المتحدة، الموافقة على مشروع القرار أيضا.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع القرارات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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