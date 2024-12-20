وفد أمريكي يبحث مع أحمد الشرع رفع العقوبات عن سوريا

التقى وفد الخارجية الأمريكية، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في لقاء وُصف بـ"الإيجابي"، في حين ألغت البعثة مؤتمرا صحفيا كان من المقرر عقده "لأسباب أمنية".

وقالت مصادر للجزيرة إن الوفد الأميركي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ناقش مع الإدارة السورية رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر.

وأضافت المصادر أن الوفد الامريكي ناقش أيضا رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بالإدارة الجديدة قوله "جرى اللقاء وكان إيجابيا، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله".

بدوره، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن "لقاء الوفد الامريكي مع زعيم هيئة تحرير الشام كان جيدا ومفيدا"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

إلغاء مؤتمر صحفي

من جانب آخر، أعلنت السفارة الأميركية في دمشق إلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر أن تعقده باربرا ليف "لأسباب أمنية"، من دون أن تحدد ماهيتها.

وكان من المقرر أن تتحدث ليف للصحفيين في أحد فنادق العاصمة السورية بعد عقدها والوفد المرافق لها سلسلة لقاءات.

وقال مراسل الجزيرة إن البعثة الأميركية تعتزم عقد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للإجابة عن أسئلة الصحفيين.